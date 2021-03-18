Скільки цьогоріч заробила Венедіктова, назвали в Офісі генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n151912-skilky-cogorich-zarobyla-venediktova-nazvaly-v-ofisi-genprokurora.html

Ракурс

Розмір заробітної плати Ірини Венедіктової у січні і лютому 2021 року повідомили в Офісі генпрокурора 18 березня у відповідь на запит «Ракурсу».

У відділі розгляду запитів на публічну інформацію Офісу генпрокурора вказали, що зарплата Венедіктової складається з посадового окладу (70 тис. 720 грн), надбавки за вислугу років (40% посадового окладу) та надбавки за роботу в умовах режимних обмежень (15% посадового окладу).

Розмір нарахованої заробітної плати генпрокурору у січні 2021 року становить 84 тис. 655 грн, а у лютому — 109 тис. 616 грн, — зазначили у відомстві.

Окрім цього, там нагадали, що з усіх нарахованих доходів утримуються обов’язкові платежі до бюджетів: військовий збір та податок з доходів фізичних осіб.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів «Ракурсу» також повідомили, який розмір заробітної плати отримував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, починаючи з березня 2020 року.