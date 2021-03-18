Сколько в этом году заработала Венедиктова, назвали в Офисе генпрокурора

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Ракурс

Размер заработной платы Ирины Венедиктовой в январе и феврале 2021 года сообщили в Офисе генпрокурора 18 марта, в ответ на запрос «Ракурса».

В отделе рассмотрения запросов на публичную информацию Офиса генпрокурора указали, что зарплата Венедиктовой состоит из должностного оклада (70 тыс. 720 грн), надбавки за выслугу лет (40% должностного оклада) и надбавки за работу в условиях режимных ограничений (15% должностного оклада).

Размер начисленной заработной платы генпрокурору в январе 2021 года составляет 84 тыс. 655 грн, а в феврале — 109 тыс. 616 грн, — отметили в ведомстве.

Кроме этого, там напомнили, что из всех начисленных доходов удерживаются обязательные платежи в бюджет: военный сбор и налог с доходов физических лиц.

Напомним, в Кабинете министров «Ракурсу» также сообщили, какой размер заработной платы получал премьер-министр Денис Шмыгаль, начиная с марта 2020 года.