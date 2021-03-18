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Ракурс
Марсохід Perseverance передав відео зі звуками їзди по поверхні Червоної планети

Марсохід Perseverance передав відео зі звуками їзди по поверхні Червоної планети

18 бер 2021, 12:25
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Вперше після посадки місяць тому марсоходом Perseverance передано відео зі звуками їзди по Червоній планеті. Йдеться про понад 16 хвилин звучання ударів, а також гуркоту коліс техніки з космосу.

Дві аудіодоріжки опублікувало NASA в Twitter. У першому варіанті близько шістнадцяти хвилин звуків, які були записані марсоходом в кратері Джезеро. На них чути шум подряпин, коліс, а також взаємодії системи мобільності цього марсоходу.


Раніше портал «Ракурс» повідомляв, що подорож Perseverance до Червоної планети тривала більше шести місяців.

Автоматичну міжпланетну станцію «Марс-2020», сам марсохід і безпілотний вертоліт Ingenuity запустили з пускового майданчика на мисі Канаверал у Флориді ще 30 липня 2020 року.

Джерело: Ракурс


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