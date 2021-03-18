Марсохід Perseverance передав відео зі звуками їзди по поверхні Червоної планети

https://racurs.ua/ua/n151910-marsohid-perseverance-peredav-video-zi-zvukamy-yizdy-po-poverhni-chervonoyi-planety.html

Ракурс

Вперше після посадки місяць тому марсоходом Perseverance передано відео зі звуками їзди по Червоній планеті. Йдеться про понад 16 хвилин звучання ударів, а також гуркоту коліс техніки з космосу.

Дві аудіодоріжки опублікувало NASA в Twitter. У першому варіанті близько шістнадцяти хвилин звуків, які були записані марсоходом в кратері Джезеро. На них чути шум подряпин, коліс, а також взаємодії системи мобільності цього марсоходу.

Раніше портал «Ракурс» повідомляв, що подорож Perseverance до Червоної планети тривала більше шести місяців.

Автоматичну міжпланетну станцію «Марс-2020», сам марсохід і безпілотний вертоліт Ingenuity запустили з пускового майданчика на мисі Канаверал у Флориді ще 30 липня 2020 року.