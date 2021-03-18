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Ракурс
Марсоход Perseverance передал видео со звуками езды по поверхности Красной планеты

Марсоход Perseverance передал видео со звуками езды по поверхности Красной планеты

18 мар 2021, 12:25
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Впервые после посадки месяц назад марсоходом Perseverance передано видео со звуками езды по Красной планете. Речь идет о шестнадцати минутах звука ударов, а также грохота колес техники.

Две аудиодорожки опубликовало NASA в Twitter. В первом варианте около шестнадцати минут звуков, записанных марсоходом в кратере Джезеро. На них из космоса слышен шум царапин, колес, а также взаимодействия системы мобильности данного марсохода.


Ранее «Ракурс» сообщал, что путешествие Perseverance к Красной планете продолжалась больше шести месяцев.

Автоматическую межпланетную станцию «Марс-2020», сам марсоход и беспилотный вертолет Ingenuity запустили с пусковой площадки на мысе Канаверел во Флориде еще 30 июля 2020 года.

Источник: Ракурс


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