Марсоход Perseverance передал видео со звуками езды по поверхности Красной планеты

https://racurs.ua/n151910-marsohod-perseverance-peredal-video-so-zvukami-ezdy-po-poverhnosti-krasnoy-planety.html

Ракурс

Впервые после посадки месяц назад марсоходом Perseverance передано видео со звуками езды по Красной планете. Речь идет о шестнадцати минутах звука ударов, а также грохота колес техники.

Две аудиодорожки опубликовало NASA в Twitter. В первом варианте около шестнадцати минут звуков, записанных марсоходом в кратере Джезеро. На них из космоса слышен шум царапин, колес, а также взаимодействия системы мобильности данного марсохода.

Ранее «Ракурс» сообщал, что путешествие Perseverance к Красной планете продолжалась больше шести месяцев.

Автоматическую межпланетную станцию «Марс-2020», сам марсоход и беспилотный вертолет Ingenuity запустили с пусковой площадки на мысе Канаверел во Флориде еще 30 июля 2020 года.