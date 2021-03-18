Карантин в Украине. Фото: pixabay.com

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Карантин ослабили в некоторых регионах Украины — по состоянию на 18 марта в «оранжевую» зону входят 11 областей и Киев.

Карту карантинного зонирования обновили в Министерстве здравоохранения.

В «оранжевой зоне» оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

Из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская области.

В «красной» зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.

Норма госпитализации превышена (больше 60 случаев на 100 тыс. населения) в таких регионах:

Киев — 95,5;

Винницкая область — 131,5;

Житомирская область — 111,9;

Закарпатская область — 97,2;

Ивано-Франковская область — 125,8;

Киевская область — 67,2;

Николаевская область — 95;

Одесская область — 64,5;

Хмельницкая область — 89,1;

Черновицкая область — 98.

Напомним, 17 марта «оранжевая зона» адаптивного карантина расширилась до 17 регионов, включая Киев.