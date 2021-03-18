Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карантин в Украине. Фото: pixabay.com

Карантин ослабили в пяти областях Украины — новое зонирование Минздрава (ИНФОГРАФИКА)

18 мар 2021, 12:05
999

Карантин ослабили в некоторых регионах Украины — по состоянию на 18 марта в «оранжевую» зону входят 11 областей и Киев.

Карту карантинного зонирования обновили в Министерстве здравоохранения.

В «оранжевой зоне» оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

Из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская области.

В «красной» зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.


Норма госпитализации превышена (больше 60 случаев на 100 тыс. населения) в таких регионах:

  • Киев — 95,5;
  • Винницкая область — 131,5;
  • Житомирская область — 111,9;
  • Закарпатская область — 97,2;
  • Ивано-Франковская область — 125,8;
  • Киевская область — 67,2;
  • Николаевская область — 95;
  • Одесская область — 64,5;
  • Хмельницкая область — 89,1;
  • Черновицкая область — 98.

Напомним, 17 марта «оранжевая зона» адаптивного карантина расширилась до 17 регионов, включая Киев.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров