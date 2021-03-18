Карантин ослабили в пяти областях Украины — новое зонирование Минздрава (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151909-karantin-oslabili-v-pyati-oblastyah-ukrainy-novoe-zonirovanie-minzdrava-infografika.htmlРакурс
Карантин ослабили в некоторых регионах Украины — по состоянию на 18 марта в «оранжевую» зону входят 11 областей и Киев.
Карту карантинного зонирования обновили в Министерстве здравоохранения.
В «оранжевой зоне» оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.
Из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская области.
В «красной» зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.
Норма госпитализации превышена (больше 60 случаев на 100 тыс. населения) в таких регионах:
- Киев — 95,5;
- Винницкая область — 131,5;
- Житомирская область — 111,9;
- Закарпатская область — 97,2;
- Ивано-Франковская область — 125,8;
- Киевская область — 67,2;
- Николаевская область — 95;
- Одесская область — 64,5;
- Хмельницкая область — 89,1;
- Черновицкая область — 98.
Напомним, 17 марта «оранжевая зона» адаптивного карантина расширилась до 17 регионов, включая Киев.