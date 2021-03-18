Карантин в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n151909-karantyn-poslabyly-v-p-yaty-oblastyah-ukrayiny-nove-zonuvannya-moz-infografika.html

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Карантин послабили в деяких регіонах України — станом на 18 березня в «помаранчеву» зону входять 11 областей та Київ.

Карту карантинного зонування оновили в Міністерстві охорони здоров’я.

У «помаранчевій» зоні опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.

З цієї зони вибули Волинська, Запорізька, Луганська, Полтавська і Чернігівська області.

У «червоній» зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта регіонів перебувають у «жовтій зоні»

Норма госпіталізації перевищена (понад 60 випадків на 100 тис. населення) у таких регіонах:

Київ — 95,5;

Вінницька область — 131,5;

Житомирська область — 111,9;

Закарпатська область — 97,2;

Івано-Франківська область — 125,8;

Київська область — 67,2;

Миколаївська область — 95;

Одеська область — 64,5;

Хмельницька область — 89,1;

Чернівецька область — 98.

Нагадаємо, 17 березня «помаранчева зона» адаптивного карантину розширилася до 17 регіонів, включаючи Київ.