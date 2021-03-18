Карантин послабили в п’яти областях України — нове зонування МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151909-karantyn-poslabyly-v-p-yaty-oblastyah-ukrayiny-nove-zonuvannya-moz-infografika.htmlРакурс
Карантин послабили в деяких регіонах України — станом на 18 березня в «помаранчеву» зону входять 11 областей та Київ.
Карту карантинного зонування оновили в Міністерстві охорони здоров’я.
У «помаранчевій» зоні опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.
З цієї зони вибули Волинська, Запорізька, Луганська, Полтавська і Чернігівська області.
У «червоній» зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта регіонів перебувають у «жовтій зоні»
Норма госпіталізації перевищена (понад 60 випадків на 100 тис. населення) у таких регіонах:
- Київ — 95,5;
- Вінницька область — 131,5;
- Житомирська область — 111,9;
- Закарпатська область — 97,2;
- Івано-Франківська область — 125,8;
- Київська область — 67,2;
- Миколаївська область — 95;
- Одеська область — 64,5;
- Хмельницька область — 89,1;
- Чернівецька область — 98.
Нагадаємо, 17 березня «помаранчева зона» адаптивного карантину розширилася до 17 регіонів, включаючи Київ.