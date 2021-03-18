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Ракурс
Карантин в Україні. Фото: pixabay.com

Карантин послабили в п’яти областях України — нове зонування МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

18 бер 2021, 12:05
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Карантин послабили в деяких регіонах України — станом на 18 березня в «помаранчеву» зону входять 11 областей та Київ.

Карту карантинного зонування оновили в Міністерстві охорони здоров’я.

У «помаранчевій» зоні опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.

З цієї зони вибули Волинська, Запорізька, Луганська, Полтавська і Чернігівська області.

У «червоній» зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта регіонів перебувають у «жовтій зоні»


Норма госпіталізації перевищена (понад 60 випадків на 100 тис. населення) у таких регіонах:

  • Київ — 95,5;
  • Вінницька область — 131,5;
  • Житомирська область — 111,9;
  • Закарпатська область — 97,2;
  • Івано-Франківська область — 125,8;
  • Київська область — 67,2;
  • Миколаївська область — 95;
  • Одеська область — 64,5;
  • Хмельницька область — 89,1;
  • Чернівецька область — 98.

Нагадаємо, 17 березня «помаранчева зона» адаптивного карантину розширилася до 17 регіонів, включаючи Київ.

Джерело: Ракурс


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