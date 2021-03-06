Марсоход Perseverance впервые проехался по Красной планете. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n151374-marsohod-perseverance-vpervye-proehalsya-po-krasnoy-planete-foto.html

Ракурс

Марсоход NASA Perseverance («Настойчивость») совершил свою первую поездку по Красной планете, преодолев около 6,5 м. Общее время поездки робота составило 33 минуты.

Во время поездки инженеры проверили ходовую часть марсохода и работу колес. Perseverance проехал вперед 4 м, затем покрутился на месте и проехал еще 2,5 м, сообщает NASA.

Вы можете увидеть следы от колес на Марсе. Я никогда не думала, что буду рада увидеть следы от колес, — рассказала одна из инженеров NASA Анаис Зарифян.

Марсоход должен объехать 15 км за один марсианский год (примерно два земных года).

Он должен обследовать горные образования кратера, в котором, считают ученые, миллиарды лет назад было озеро и там могли остаться следы биологической активности.

Путешествие Perseverance к Красной планете продолжалась больше шести месяцев. Автоматическую межпланетную станцию «Марс-2020», сам марсоход и беспилотный вертолет Ingenuity запустили с пусковой площадки на мысе Канаверал во Флориде еще 30 июля 2020 года.

Напомним, марсоход Perseverance прислал новые впечатляющие фото Красной планеты. Он прибыл на Марс 18 февраля после почти семи месяцев полета с Земли.