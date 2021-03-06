Марсохід Perseverance вперше проїхався Червоною планетою. Фото: Reuters

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Ракурс

Марсохід NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив свою першу поїздку на Червоній планеті, подолавши близько 6,5 м. Загальний час поїздки робота склав 33 хвилини.

Під час поїздки інженери перевірили ходову частину марсоходу та роботу коліс. Perseverance проїхав вперед 4 м, потім покрутився на місці та проїхав ще 2,5 м, повідомляє NASA.

Ви можете побачити сліди від коліс на Марсі. Я ніколи не думала, що буду рада побачити сліди від коліс, — розповіла одна з інженерів NASA Анаіс Заріф’ян.

Загалом марсохід має обʼїхати 15 км за один марсіанський рік (приблизно два земні роки).

Він повинен обстежити гірські утворення кратера, в якому, вважають вчені, мільярди років тому було озеро і там могли залишитися сліди біологічної активності.

Подорож Perseverance до Червоної планети тривала понад шість місяців. Автоматичну міжпланетну станцію «Марс-2020», сам марсохід та безпілотний вертоліт Ingenuity запустили з пускового майданчика на мисі Канаверал у Флориді ще 30 липня 2020 року.

Нагадаємо, марсохід Perseverance надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Він прибув на Марс 18 лютого після майже семи місяців польоту з Землі.