Разрешение на оружие в Украине можно будет получить онлайн. Фото: slovoidilo.ua

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Процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия с 18 марта возобновила Национальная полиция.

Соответствующая служба по выдаче разрешений на оружие все еще находится в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на собственной странице в Facebook.

По его словам, срок проведения служебного расследования из-за выявления коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение оружия, не будет учитываться при перерегистрации оружия. При этом не предусмотрены штрафы для владельцев, которым нужно продлить разрешения на оружие.

Сейчас в полиции нарабатывают алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. Также планируется передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД.

Весь документооборот с разрешениями на оружие будет осуществляться через электронную базу, поскольку это сведет к минимуму возможность коррупционной составляющей. Также Клименко обещает создать единую базу данных зарегистрированного оружия. На реорганизацию отдела и разработку софта уйдет несколько месяцев.

Напомним, в марте Офис генпрокурора разоблачил масштабную преступную схему выдачи разрешений на оружие, организованную должностными лицами Нацполиции. Ее участники ежемесячно оформляли более 200 незаконных разрешений за взятки.