Аннексию Крыма осудили страны «Большой семерки» – заявление. Фото: armyinform.com.ua

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Агрессию России против Украины осудили министры иностранных дел «Большой семерки». Также они заявили о решительной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины по случаю седьмой годовщины попытки аннексии Крыма Россией.

Спустя семь лет после незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Верховный представитель Европейского Союза добавили, что они едины в своем осуждении дальнейших действий России по подрыву суверенитета Украины, ее территориальной целостности и независимости.

Мы также решительно выступаем против длительной дестабилизации Украины Россией, особенно российских действий в определенных районах Донецкой и Луганской областей, в пренебрежении своими обязательствами, взятыми в рамках Минских соглашений. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником, — отмечается в заявлении.

Министры стран G7 обратили внимание на то, что кремлевский режим продолжает политические репрессии против жителей оккупированного Крыма.

Мы осуждаем нарушение Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию уважать свои международные обязательства, разрешить доступ международных наблюдателей и немедленно освободить всех тех, кого несправедливо задержали. Мы приветствуем инициативу Украины о создании международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму. G7 остается полностью преданной выполнению санкций и будет продолжать поддерживать Украину. Крым — это Украина, — заявили министры.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал заявление министров иностранных дел стран «Большой семерки» и поддержку создания Крымской платформы.

Это настоящий жест дружбы — поддержать нашу инициативу по созданию международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру, -сказал Владимир Зеленский.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление G7 «сильным сигналом».

Россия — сторона конфликта, не посредник, что должен разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы, — сообщил он.

Напомним, «референдум» в Крыму, который проводился под дулами автоматов российских военных, в России называют соответствующим международному праву и законам Украины.