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Ракурс
В "Шахтарі" виявили коронавірус в день гри з "Ромою", фото — Шахтар

В «Шахтарі» виявили коронавірус в день гри з «Ромою»

18 бер 2021, 13:11
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Коронавірус знову виявили в «Шахтарі». Це сталося у день гри Ліги Європи з італійською «Ромою» Хворий — український захисник Віктор Корнієнко. Решта гравців «Шахтаря» виявилися здоровими.

Інформацію опублікувала прес-служба ФК «Шахтар» в Twitter. Сьогодні, 18 березня, на НСК «Олімпійському» відбудеться матч донецького «Шахтаря» проти «Роми» в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч закінчився 0:3 на користь римської команди. Матч пройде в 19.55 за київським часом.


Гра відбудеться без глядачів через рішення Постійної комісії з питань з техногенно-екологічної безпеки та НС КМДА. Причина в тому, що в столиці серйозна ситуація з коронавірусом, а із 19 березня в місті оголосили частковий локдаун.

Вболівальникам компенсують кошти за вже куплені квитки.

Джерело: Ракурс


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