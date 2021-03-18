Права працівників: Що Кабмін змінить в трудовому законодавстві

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Кабінет міністрів взявся за права працівників і внесення змін до трудового законодавства. Для цього уряд на засіданні 17 березня підтримав законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників», який спрямований на гармонізацію українського законодавства з нормативами ЄС.

Якщо законопроект підтримає Верховна Рада, зміни торкнуться колективного трудового договору. Обов’язок щодо його укладення покладуть не лише на підприємства, а й на фізичних осіб (зокрема й фізичних осіб-підприємців). Таким чином, у інспекторів Держпраці з’явиться ще один важіль впливу на ФОПів, оскільки згідно із законопроектом, колективний трудовий договір потрібно буде не просто скласти і підписати, а й зареєструвати у міськраді.

Роботодавця зобов’яжуть ознайомити всіх працівників з колективним трудовим договором впродовж тижня після його укладення, а також організувати безперешкодний доступ до нього працівників в будь-який час. У разі порушення цієї норми, співробітника, відповідального за ознайомлення колективу з колективним трудовим договором, чекає дисциплінарна відповідальність і штраф до 170 грн.

Також законопроектом врегульовано питання масового звільнення співробітників. Попередньо про масове звільнення співробітників роботодавець зобов’язаний попередити Державну службу зайнятості, а за три місяці до звільнення — проводити консультації з профспілкою.

При цьому масовим звільненням вважатиметься звільнення впродовж місяця:

10 і більше співробітників — у роботодавця з чисельністю 20−100 співробітників;

10 і більше відсотків співробітників — у роботодавця з чисельністю від 101 до 300 співробітників;

30 і більше співробітників — у роботодавця з чисельністю від 301 до 1 тис. співробітників (включно);

три і більше відсотків співробітників — у роботодавця з чисельністю від 1 тис. і більше.

Законодавство зміниться і в частині боротьби з дискримінацією під час прийому на роботу. Законопроект передбачає, що роботодавець може вільно обирати працівника серед претендентів, проте необґрунтована відмова в прийомі на роботу забороняється. На вимогу здобувача, роботодавець буде змушений надати письмову аргументацію своєї відмови.

Дискримінація також неприпустима при розміщенні вакансій. Так, законопроектом забороняється у вакансіях висувати вимоги за расовою ознакою, кольором шкіри, віком, статтю, станом здоров’я, інвалідністю, підозрою чи наявністю захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальною орієнтацією, релігійними, політичними та іншими переконаннями, членством в профспілках або громадських об'єднаннях, етнічним та соціальним походженням, сімейним та майновим станом, місцем проживання, за мовними та іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи і умовами її виконання.

Штраф за допуск роботодавцем такої дискримінації складе 10 мінімальних заробітних плат і застосовуватиметься Держпраці.

Водночас, законопроект не відносить до дискримінації дії, які залежать від характеру виконуваних робіт або обумовлені соціальним захистом окремих категорій осіб. Таким чином, розміщення роботодавцем вакансій, наприклад, для людей з обмеженими можливостями не заборонено.

Законопроект розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і наразі не зареєстрований у Верховній Раді.