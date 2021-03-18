Від Кличка в Кабміні вимагають компенсації для індустрії розваг через локдаун в Києві, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n151917-vid-klychka-v-kabmini-vymagaut-kompensaciyi-dlya-industriyi-rozvag-cherez-lokdaun-v-kyievi.html

Ракурс

Частковий локдаун в Києві погіршить ситуацію у підприємствах індустрії розваг. Так вважає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він оприлюднив у своїх соцмережах власну заяву щодо оголошеного локдауну у Києві з 20 березня.

Ткаченко вважає, що закриття закладів культури та креативних індустрій з 20 березня — «спірне рішення». Він вважає, що саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувались і дотримуються вимог санепідемобмежень і зазнали найбільших економічних збитків через пандемію.

Міністр вимагає, аби КМДА компенсувала цим установам тритижневе закриття з 20 березня до 9 квітня.

Потрібно зважати на наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури. Від МКІП ми готові поділитись досвідом з КМДА та підказати, як впровадити механізм компенсацій, — написав Ткаченко.



Міністр запитує мера Києва Віталія Кличка, «чому залишається працювати громадський транспорт» і просить в нього «показати свою небайдужість до культурно-креативної сфери».

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що локдаун в Україні можуть запровадити, якщо велика кількість областей перейдуть в «червону» карантинну зону. Умовою є 50−70% регіонів, які максимально посилили обмеження.