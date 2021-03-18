Pfizer українцям обіцяють вже у квітні

Про це в ефірі телеканалу «Дім» заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Олександр Заїка.

Також поставки будуть в другому півріччі 2021 року.

Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок погоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють до України, — пояснив чиновик.

На початку березня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що поставки Pfizer/BioNTech розпочнуться «вже найближчими тижнями».

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не чекати на поставки від Pfizer і вакцинуватися препаратом Covishield, який сьогодні використовується в рамках кампанії з імунізації.

Нагадаємо, що наразі в Україні вакцинують військових і медиків, а також залишками доз публічних осіб задля підтримки процесу імунізації.