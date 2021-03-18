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Ракурс
Pfizer українцям обіцяють вже у квітні — вакцинація в Україні, фото — Суспільне

Pfizer українцям обіцяють вже у квітні

18 бер 2021, 15:03
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Вакцина від COVID виробництва американської компанії Pfizer надійде до України в квітні. При цьому вакцина буде надходити траншами — частинами.

Про це в ефірі телеканалу «Дім» заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Олександр Заїка.

Також поставки будуть в другому півріччі 2021 року.

Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок погоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють до України, — пояснив чиновик.

На початку березня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що поставки Pfizer/BioNTech розпочнуться «вже найближчими тижнями».

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не чекати на поставки від Pfizer і вакцинуватися препаратом Covishield, який сьогодні використовується в рамках кампанії з імунізації.


Нагадаємо, що наразі в Україні вакцинують військових і медиків, а також залишками доз публічних осіб задля підтримки процесу імунізації.

Джерело: Ракурс


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