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Pfizer українцям обіцяють вже у квітні — вакцинація в Україні, фото — Суспільне
Pfizer українцям обіцяють вже у квітніhttps://racurs.ua/ua/n151924-pfizer-ukrayincyam-obicyaut-vje-u-kvitni.htmlРакурс
Вакцина від COVID виробництва американської компанії Pfizer надійде до України в квітні. При цьому вакцина буде надходити траншами — частинами.
Про це в ефірі телеканалу «Дім» заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Олександр Заїка.
Також поставки будуть в другому півріччі 2021 року.
Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок погоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють до України, — пояснив чиновик.
На початку березня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що поставки Pfizer/BioNTech розпочнуться «вже найближчими тижнями».
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не чекати на поставки від Pfizer і вакцинуватися препаратом Covishield, який сьогодні використовується в рамках кампанії з імунізації.
Нагадаємо, що наразі в Україні вакцинують військових і медиків, а також залишками доз публічних осіб задля підтримки процесу імунізації.
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