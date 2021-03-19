Фракция Порошенко требует отдельную ВСК по «вагнеровцам», скриншот видео

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Ракурс

Расследовать дело «вагнеровцев» требуют во фракции «Европейская солидарность» в отдельной временной следственной комиссии (ВСК) парламента.

В Верховной Раде нардепы этой фракции 19 марта устроили флешмоб, чтобы привлечь внимание к вопросу. У трибуны «ЕС» растянула баннер с надписью: «Требуем расследования государственной измены президента Украины».

Во фракции Петра Порошенко обратили внимание, что Рада уже полгода тормозит создание ВСК по «вагнеровцах», а на прошлой неделе правящая фракция «Слуги народа» инициировала создание комиссии, которая будет рассматривать «размытые» вопросы.

Создание парламентской ВСК и установления истины в этом деле — важнейший вопрос национальной безопасности. В последние дни все мировые СМИ вышли с сообщением о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев». Главный вопрос — способна ли Украина сама расследовать это дело? Да, но только путем создания парламентской ВСК, — заявил с парламентской трибуны нардеп Михаил Забродский.

Напомним, что на прошлой неделе Давид Арахамия, председатель парламентской фракции «Слуга народа», зарегистрировал проект постановления о создании ВСК для «расследования возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, направленных на сотрудничество с государством-агрессором».

В пояснительной записке отмечается, что задачей этой ВСК будет «изучение и расследование фактов по поводу возможного предоставления представителями государственной власти Украины и другими лицами государств-агрессору помощи в противоправной деятельности против Украины». В «ЕС» сетовали, что конкретно о деле «вагнеровцев» в тексте постановления не указывалось.