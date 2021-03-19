Hyundai отзывает почти 100 тыс. авто из-за опасного дефекта

Hyundai отзывает почти 100 тыс. авто. Фото: hyundai-clubs.ru

https://racurs.ua/n151984-hyundai-otzyvaet-pochti-100-tys-avto-iz-za-opasnogo-defekta.html

Ракурс

Hyundai (Хюндай), автомобильная компания из Южной Кореи, отозвала почти 100 тыс. автомобилей.

Отзываются 94 тыс. 646 седанов, среди которых марки Genesis G70 2015−2016 годов и Genesis G80 2017−2020 годов. Машины возвращают на завод из-за опасности короткого замыкания в модуле АБС, что может привести к возгоранию. При этом автопроизводитель отмечает, что о случаях аварии из-за этой проблемы еще не сообщалось. Были зафиксированы лишь два связанных с этим дефектом пожара автомобилей в США. Об этом 19 марта сообщает сайт Speedme.

Отмечается, что пожар может начаться как во время стоянки седанов, так и во время движения. В настоящее время производитель устанавливает причину короткого замыкания в модуле ABS. Сообщается, что владельцы машины могут увидеть или почувствовать запах дыма, а также могут увидеть, как загорается индикатор проверки двигателя или аккумуляторной батареи до начала пожара. В дефектных машинах планируют заменить блок предохранителей ABS.

Как известно, ранее «Хюндай» и «Киа» отозвали ряд автомобилей из-за опасности возгорания за последние несколько лет. С 2015 года эти автопроизводители отозвали 6 млн автомобилей из-за опасности возгорания или отказа двигателя.

Напомним, эксперты американского портала iSeeCars составили рейтинг самых долговечных автомобилей. В списке оказались 16 моделей различных брендов, владельцы которых не жаловались на серьезные неисправности после 322 тыс. км пробега.