Подарок президента Литвы. Фото: УМП

https://racurs.ua/n151983-prezident-litvy-vruchil-vsu-lovca-dronov-foto-podarka.html

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Вооруженные силы Украины получили необычный подарок от президента Литвы Гитанаса Науседа во время официального визита в Украину.

Он передал начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчак «ловца дронов» — радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам EDM4S от литовской компании NT-Servise. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.



Науседа заявил, что это «повысит безопасность украинских солдат». В то же время генерал-полковник поблагодарил лидера союзников, и заверил, что комплекс «попадет в правильные руки» на фронт.

Ценим и всегда будем помнить, кто первым пришел на помощь в 2014 году, — добавил Хомчак, поблагодарив Литву также за помощь с военными инструкторами.

Отметим, что в конце 2020 года Хомчак заявлял, что Литва вскоре передаст ВСУ партию антидрон-ружей собственного производства, которые прошли испытания, в том числе на Донбассе. Минобороны закупило их через Агентство по поддержке и снабжения НАТО.



Напомним, ранее мы сообщали, что президент Литвы Гитанас Науседа 19 марта выступил в Верховной Раде перед народными депутатами. Науседа обращался к присутствующим на украинском языке. Он отметил, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и приветствует инициативу Киева по «Крымской платформы». Выступление Науседа Рада встретила аплодисментами.