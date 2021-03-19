«Ботоферму» РФ на 5 тыс. фейковых профилей прикрыла СБУ

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Ракурс

Российскую «ботоферму» на 5 тыс. фейковых профилей удалось ликвидировать киберспециалистам Службы безопасности Украины. «Боты» распространяли ложную и пропагандистскую информацию об Украине. Средства на ведение гибридной войны поступали из России.

Об этом 19 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Злоумышленники работали на съемной квартире в Соломенском районе Киева, где были размещены специальные программные комплексы для создания и продвижения фейковых аккаунтов в соцсетях. Для организации противоправной деятельности использовались сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Во время проведения обысков СБУ изъяла:

компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;

телекоммуникационное оборудование;

свыше 3 тыс. сим-карт.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.