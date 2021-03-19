«Ботоферму» РФ на 5 тис. фейкових профілів прикрила СБУ

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Російську «ботоферму» на 5 тис. фейкових профілів вдалося ліквідувати кіберфахівцям Служби безпеки України. «Боти» розповсюджували неправдиву й пропагандистську інформацію про Україну. Кошти на ведення гібридної війни надходили з Росії.

Про це 19 березня повідомив прес-центр СБУ.

Зловмисники діяли в орендованій квартирі у Солом’янському районі Києва, де було розміщено спеціальні програмні комплекси для створення і просування фейкових аккаунтів у соцмережах. Для організації протиправної діяльності використовувалися сім-картки українських операторів мобільного зв’язку.

Під час проведення обшуків СБУ вилучила:

комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;

телекомунікаційне обладнання;

понад 3 тис. сім-карток.

Нині триває досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.