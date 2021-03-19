Україна зробить умовою в'їзду в країну негативний ПЛР-тест. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151981-ukrayina-vymagatyme-v-inozemciv-pry-v-yizdi-obov-yazkovyy-plr-test-stepanov.html

Ракурс

Україна зробить умовою в’їзду в країну негативний ПЛР-тест.

Тест на коронавірусну хворобу COVID-19 повинен бути зроблений за 48 годин до в’їзду в державу. Про це 19 березня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, яке транслювалося в YouTube.

За словами міністра, МОЗ вніс на розгляд Кабміну зміни до постанови про необхідність ПЛР-тесту для в’їзду в країну.

Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуто, і громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест зроблений за 48 годин, — зазначив Степанов.

Нагадаємо, з 15 березня були посилені правила в’їзду для іноземних туристів у Туреччину. Окрім негативного ПЛР-тесту на COVID-19 мандрівники перед приїздом до країни мають заповнити обов’язкову електронну анкету.