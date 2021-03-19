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Ракурс
Україна зробить умовою в'їзду в країну негативний ПЛР-тест. Фото: УП

Україна вимагатиме в іноземців при в’їзді обов’язковий ПЛР-тест — Степанов

19 бер 2021, 13:28
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Україна зробить умовою в’їзду в країну негативний ПЛР-тест.

Тест на коронавірусну хворобу COVID-19 повинен бути зроблений за 48 годин до в’їзду в державу. Про це 19 березня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, яке транслювалося в YouTube.

За словами міністра, МОЗ вніс на розгляд Кабміну зміни до постанови про необхідність ПЛР-тесту для в’їзду в країну.


Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуто, і громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест зроблений за 48 годин, — зазначив Степанов.

Нагадаємо, з 15 березня були посилені правила в’їзду для іноземних туристів у Туреччину. Окрім негативного ПЛР-тесту на COVID-19 мандрівники перед приїздом до країни мають заповнити обов’язкову електронну анкету.

Джерело: Ракурс


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