Рада перепрацьовує — нардепи зібралися на два позачергових засідання, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n151973-rada-perepracovuie-nardepy-zibralysya-na-dva-pozachergovyh-zasidannya-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада 19 березня проводить два позачергових пленарних засідань.

Упродовж доби в парламенті вирішили додати собі роботи. Крім поточного засідання, о 13.00 нардепи проведуть два позачергових.

На першому буде розглядатися законопроект № 5247 про вакцину, зміну графіку роботи парламенту, на другому — законопроекти про відміну переходу на літній час, реструктуризацію валютних кредитів і антиколекторський закон.

Першим питанням порядку денного буде внесення змін до календарного плану п’ятої сесії Ради, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня.

Також парламент розгляне законопроект, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 та усіх залучених медиків за будь-які негативні наслідки вакцинації. Без ухвалення цього документу Україна не зможе отримати препарати для щеплення за ініціативою COVAX, зокрема вакцини виробництва Pfizer/Biontech, які Міністерство охорони здоров’я розраховує отримати вже в квітні.

Згодом в Раді відбудеться друге читання анти колекторського закону № 4241, закону про відміну переходу на літній час № 4201, а також попередній розгляд кількох проектів про реструктуризацію валютних кредитів (№№ 4475, 4398, 4399).

Парламент наразі заблокований розглядом великої кількості поправок до закону про зміни до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№ 2194).