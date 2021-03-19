Рада перерабатывает — нардепы собрались на два внеочередных заседания

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Ракурс

Верховная Рада 19 марта проводит два внеочередных пленарных заседания.

В течение суток в парламенте решили добавить себе работы. Кроме текущего заседания, в 13.00 нардепы проведут два внеочередных.

На первом будет рассматриваться законопроекты № 5247 о вакцине, изменении графика работы парламента, на втором — аконопроекты об отмене перехода на летнее время, реструктуризации валютных кредитов и антиколлекторский закон.

Первым вопросом повестки дня будет внесение изменений в календарный план пятой сессии Рады, предусматривающий приостановление пленарных заседаний до 13 апреля.

Также парламент рассмотрит законопроект, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и медиков за любые негативные последствия вакцинации. Без принятия этого документа Украина не сможет получить препараты для прививки по инициативе COVAX, в частности вакцины производства Pfizer/Biontech, которые Министерство здравоохранения рассчитывает получить уже в апреле.

Впоследствии в Раде состоится второе чтение антиколлекторского закона № 4241, закона об отмене перехода на летнее время № 4201, а также предварительное рассмотрение нескольких проектов о реструктуризации валютных кредитов (№№ 4475, 4398, 4399).

Парламент пока заблокирован рассмотрением большого количества поправок к закону об изменениях в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№ 2194).