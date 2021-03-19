Агрессия РФ разрушила порядок в Европе — президент Литвы в Раде выступал на украинском

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Президент Литвы Гитанас Науседа 19 марта выступил в Верховной Раде перед народными депутатами. Науседа обращался к присутствующим на украинском языке. Он отметил, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и приветствует инициативу Киева в рамках «Крымской платформы».

Выступление Науседа Рада встретила аплодисментами. Высокий гость обратился к украинцам:

Дорогие братья и сестры украинцы! Я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долгое время преследовался и уничтожался, однако не был уничтожен… Мы всегда можем опираться на свое общее прошлое. 30 лет назад, когда Литва защищала свою свободу во время кровавых январских событий, украинские добровольцы спешили на помощь бок о бок с героями нашей свободы. И мы, литовцы, каждый раз были рядом, когда народ Украины становился на защиту своего достоинства.

Президент дружественной страны также вспомнил общие страницы истории.

Много веков до того мы были рядом друг с другом и даже имели общее государство. Мы торговали, вели культурный обмен, сопротивлялись совместному врагу. Наши народы вместе защищали дорогие для европейской цивилизации ценности: уважение к верховенству права, свободу людей и демократию, — отметил Науседа.

В своем выступлении он вспомнил о победителе битвы под Оршей Константине Островском и герое Хотына Яне Кароле Ходкевиче.

Хотя прошло семь лет от военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым — это Украина. Мы строго осуждаем незаконную аннексию России, выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — резюмировал Науседа.



Далее президент Литвы продолжил свою речь на литовском языке.