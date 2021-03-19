Суровый локдаун вводят в ряде городов Украины. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин усиливают в Украине из-за стремительного распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Введение нокдауна предусматривает не только закрытие ТРЦ, ресторанов и кинотеатров, но и запрет массовых мероприятий. Изменений предусматривает и учебный процесс — в некоторых областях объявили каникулы, в ряде регионов переходят на дистанционное обучение. Об этом 19 марта сообщает Telegram-канал «Украина сейчас».

Локдаун в Киеве начинается с 20 марта и продлится до 9 апреля. В этот период не будут работать ТРЦ, а массовые мероприятия будут запрещены. Кафе и рестораны будут работать только на вынос. После каникул школьники продолжат обучение дистанционно. Кроме того, жесткие ограничения могут ввести и в Киевской области.

В Харькове с 22 марта начинаются школьные каникулы, в области ученики уже отдыхают с 18 марта. В области запретили проведение массовых мероприятий, работу спортзалов и фитнес-центров, а в Харькове пока не планируют усиливать карантин.

Во Львове с сегодняшнего дня по 28 марта закрыли заведения общепита, которые работают на вынос. Не работают ТРЦ, а массовые мероприятия запрещены. Детей 1−4 классов отправили на каникулы, старшеклассники учатся на дистанционке. В области усилили карантин с 19 по 29 марта. На Львовщине рекомендовали закрыть ТРЦ и другие развлекательные заведения, заведения общественного питания.

В Николаеве ученики 5−11 классов учатся дистанционно, а ученики 1−4 классов продолжают посещать школу. С 22 марта по 3 апреля все школы Николаева уйдут на каникулы.

Власти Полтавы решили закрыть театры, музеи, библиотеки и отменять концерты. В Ужгороде с 16 по 26 марта школьники учатся дистанционно, на онлайн-обучение в Винницкой области школы были переведены с 16 марта. В Одессе с 22 по 26 марта школьники уйдут на каникулы. Кроме этого, жесткие ограничения продолжают действовать в регионах красной зоны — Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что решение о введении более жестких ограничений в областях в связи с распространением коронавірусної инфекции принимает местная власть.