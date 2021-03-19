Состоится ли ВНО в 2021 году, рассказали в МОН

https://racurs.ua/n151966-sostoitsya-li-vno-v-2021-godu-rasskazali-v-mon.html

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Состоится ли ВНО в 2021 году, рассказал министр образования Сергей Шкарлет, учитывая отмену государственной итоговой аттестации для учеников четвертых и девятых классов. Он заверил, что сейчас Министерство образования и науки Украины владеет всеми инструментами для того, чтобы обеспечить дистанционное обучение в период локдауна и проведение внешнего независимого оценивания.

Чтобы не было дискриминации детей, обучающихся онлайн и офлайн, всех поставили в равные условия, — прокомментировал министр решение об отмене ГНА и вместе с тем подчеркнул, что ВНО-2021 отменено не будет, пишет «Суспільне».

Он добавил, что прошлогодняя практика подтвердила способность МОН обеспечить проведение ВНО в безопасных условиях даже во время карантина.

Председатель образовательного комитета Сергей Бабак отметил, что несмотря на то, что «дистанционное образование не может заменить очное, ни по качеству, ни по результатам», ВНО-2020 продемонстрировало лучшие результаты, чем ожидалось.

Напомним, в Украине 1 февраля началась регистрация для участия во ВНО-2021. Она продлилась до 5 марта.