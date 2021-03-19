Чи відбудеться ЗНО у 2021 році, розповіло МОН

https://racurs.ua/ua/n151966-chy-vidbudetsya-zno-u-2021-roci-rozpovilo-mon.html

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Чи відбудеться ЗНО у 2021 році, розповів міністр освіти Сергій Шкарлет з огляду на скасування цьогорічної державної підсумкової атестації для учнів четвертих та дев’ятих класів. Він запевнив, що наразі Міністерство освіти та науки України володіє усіма інструментами задля того, щоб забезпечити дистанційне навчання під час локдауну та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Щоб не було дискримінації дітей, які навчаються онлайн та офлайн, всіх поставили в рівні умови, — прокоментував міністр рішення щодо скасування ДПА й водночас наголосив, що ЗНО скасоване не буде, пише «Суспільне».

Він додав, тогорічна практика показала, що МОН здатне забезпечити проведення ЗНО у безпечних умовах навіть під час карантину.

Голова освітнього комітету Сергій Бабак зазначив, що попри те, що «дистанційна освіта не може замінити очну освіту, ні по якості, ні за результатами», ЗНО 2020 року продемонструвало кращі результати, аніж очікувалося.

Нагадаємо, в Україні 1 лютого розпочалася реєстрація для участі у ЗНО-2021. Вона тривала до 5 березня.