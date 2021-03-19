Степанов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151965-vy-nam-zavajaiete-ves-chas-stepanov-poskarjyvsya-na-vakhanaliu-ta-znayshov-capiv-vidbuvayliv.html

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Вакцинація в Україні проходить дуже повільними темпами через бездіяльність місцевої влади та спекуляції окремих політиків, які сіють у суспільстві недовіру до вакцини, яка була закуплена Міністерством охорони здоров’я (МОЗ).

Таку думку висловив голова МОЗ Максим Степанов під час свого виступу у Верховній Раді. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Степанов заявив, що українці записуються на вакцинацію «попри інформаційну вакханалію та відверту брехню», а відповідальність за низькі темпи вакцинації в Україні він поклав на місцеву владу. Голова МОЗ заявив, що зі свого боку держава забезпечила регіони вакцинами, навчаннями та оплатою праці мобільних бригад, надала відповідний алгоритм вакцинації.

Також він додав, що Україна вже перейшла до другого етапу вакцинації, і вже з наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів.

Не тільки через мобільні бригади будуть проводитися щеплення. І одразу вона (вакцинація — ред.) буде збільшуватися. Вже 10 тис., але ми розраховували, що не менше 15 тис. повинно було бути на добу, — заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна отримає додаткові партії вакцин від коронавірусу. МОЗ чекає до кінця березня — початку квітня ще 570 тис. доз AstraZeneca. Ця партія прибуде в рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня в Україну надійде ще 1,1 млн доз вакцин виробництва цієї компанії.