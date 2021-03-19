Вакцини від коронавірусу — Степанов розповів про найближчі поставки

https://racurs.ua/ua/n151964-vakcyny-vid-koronavirusu-stepanov-rozpoviv-pro-nayblyjchi-postavky.html

Ракурс

Україна отримає додаткові партії вакцин від коронавірусу. МОЗ чекає до кінця березня — початку квітня ще 570 тис. доз AstraZeneca. Ця партія прибуде в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, що вчора зустрічався з керівництвом ЮНІСЕФ в Україні і отримав запевнення про цю партію від COVAX.

До кінця травня в Україну надійде ще 1,1 млн доз вакцин виробництва цієї компанії.

З-поміж інших постачальників вакцини Степанов назвав таких:

найближчим часом Київ отримає додаткову партію вакцин 1,5 млн доз Covishield (AstraZeneca). Вона очікує на відправку від Serum Institute в Індії;

зареєстрована та очікуємо на постачання в Україну вакцини CoronaVac від виробника Sinovac Biotech;

очікується постачання законтрактованої вакцини американської компанії Novavax, а саме 10 млн доз, та індійської розробки від Bharat Biotech;

Pfizer/Biontech — планується, що 500−700 тис. доз вакцини надійде до України у квітні.

Міністр заявив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації. У листі очікування вакцинації перебувають понад 290 тис. українців.

З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинації сімейних лікарів, — повідомив міністр.

Степанов заявив, що громадяни записуються на вакцинацію «попри інформаційну вакханалію та відверту брехню».

Раніше Степанов поклав відповідальність за повільний темп вакцинації від коронавірусу в Україні на місцеву владу. При цьому з наступного тижня очікують збільшення темпів вакцинації.

«Ракурс» повідомляв, що вакцина від COVID виробництва американської компанії Pfizer надійде до України в квітні. При цьому вакцина буде надходити траншами — частинами.