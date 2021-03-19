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ФСБ заявила про затримання українських радикалів у двох містах РФ. Фото:

ФСБ привиділися «українські радикали» у двох містах РФ — тривають масові арешти (ВІДЕО)

19 бер 2021, 10:34
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Федеральна служба безпеки Росії оголосила про затримання групи «українських радикалів».

Спецслужба країни-агресора заявляє про затримання в Геленджику та Ярославлі 14 учасників так званого українського молодіжного радикального співтовариства «МКУ». Начебто цією групою керував 21-річний громадянин України Єгор Краснов. Про це 19 березня повідомляє «РБК» із посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

Зазначається, що спецура знайшла у будинках затриманих «велику кількість нацистських матеріалів, холодну зброю, засоби зв’язку, що містять інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і вогнепальної зброї». Проти так званих 19-річних та 20-річних радикалів порушили кримінальні справи в незаконній організації екстремістського співтовариства (ч. 1 ст. 282.1 КК). Крім того, низку молодих людей у віці від 16 до 30 років підозрюють в екстремізмі (ч. 2 ст. 282.1 КК). Російські слідчі вважають, що в 2018 році житель Геленджика разом із однодумцем організував і створив екстремістську організацію.


Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що у Воронежі російські силовики затримали нібито прихильників «української молодіжної групи», причетних до «пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств».


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