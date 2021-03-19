“Кримська платформа” викликала істерику в Москві — Кулеба

https://racurs.ua/ua/n151962-krymska-platforma-vyklykala-isteryku-v-moskvi-kuleba.html

Ракурс

Запуск «Кримської платформи» й активізація дій українських дипломатів на міжнародній арені викликала істерику в Москві. Про це в прямому телеефірі програми «Право на владу» заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Головний дипломат України нагадав, що очільники МЗС країн «Великої сімки» (G7) підтримали створення «Кримської платформи». Однак у Росії це викликає істеричні емоції. Також, за словами Кулеби, Кремль вже розгорнув машину з протидії майданчику з повернення Криму Україні.

Наростають емоції, іноді навіть істеричні, в Москві, де розгорнута вже, я можу відповідально вам про це сказати, машина з протидії «Кримській платформі». Перед нею стоїть дві задачі. Перша — це дискредитувати саму ідею «Кримської платформи», зокрема, говорити: «Що це не те», «Що це декларації», «Що з цього нічого не вийде», — додав Кулеба.

За його словами, друга мета пропагандистської машини РФ — запобігти участі представників інших країн в інавгураційному саміті «Кримської платформи».