«Крымская платформа» вызвала истерику в Москве — Кулеба

https://racurs.ua/n151962-krymskaya-platforma-vyzvala-isteriku-v-moskve-kuleba.html

Ракурс

Запуск «Крымской платформы» и активизация действий украинских дипломатов на международной арене вызвал истерику в Москве. Об этом в прямом телеэфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Главный дипломат Украины напомнил, что руководители МИД стран «Большой семерки» (G7) поддержали создание «Крымской платформы». Однако в России это вызывает истерические эмоции. Также, по словам Кулебы, Кремль уже развернул машину по противодействию площадке по возврату Крыма Украине.

Нарастают эмоции, иногда даже истерические, в Москве, где развернута уже, я могу ответственно вам об этом сказать, машина по противодействию «Крымской платформе». Перед ней стоят две задачи. Первая — это дискредитировать саму идею «Крымской платформы», в частности, говорить: «Что это не то», «Что это декларации», «Что из этого ничего не получится», — добавил Кулеба.

По его словам, вторая цель пропагандистской машины РФ — предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите «Крымской платформы».