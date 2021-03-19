Рожкова. Фото:Лига

https://racurs.ua/n151961-zamglavy-nbu-rojkovu-podozrevaut-v-gosizmene-smi.html

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Дело «ПриватБанка» могло быть связано с госизменой ряда сотрудников Национального банка Украины (НБУ). В 2016 году во время национализации «ПриватБанка» информацию иностранным компаниям якобы «сливали» сами сотрудники НБУ, в том числе первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Генеральная прокуратура начала соответствующее расследование. Об этом сообщает «Kyiv Post» со ссылкой на документ.

Сообщается, что обвинения в госизмене связаны с раскрытием НБУ информации ряду компаний, в частности аудиторской компании Kroll, консалтинговой компании AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells and Asters. Все эти компании были наняты государством для расследования ситуации в «ПриватБанке», из которого перед национализацией менеджментом было выведено 5,5 млрд долл.

Заместитель главы НБУ Рожкова заявила, что ей неизвестно о каких-либо обвинениях против нее, но нападки из-за сотрудничества НБУ с иностранными компаниями не является чем-то новым для нее.



Напомним, ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины изменил подчинения структурных подразделений между членами правления. Большинство полномочий первого заместителя органа Екатерины Рожковой перешли к главе банка Кириллу Шевченко. Отныне Рожкова руководит только подразделениями по вертикали «Регулирование финансового сектора».