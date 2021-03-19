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Ракурс
Нардепы собираются послушать президента Литвы и коронавирусный отчет Кабмина

Нардепы собираются послушать президента Литвы и коронавирусный отчет Кабмина (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 мар 2021, 10:02
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В Верховной Раде 19 марта будет напряженный день. На очередное пленарное заседание к нардепам придут чиновники Кабмина с отчетом о состоянии выполнения плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19.

Впоследствии в Раде выступит президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

После этого Рада продолжит рассмотрение поправок к земельному закону. Сейчас рассмотрено 876 поправок из 3 тыс. 128 (28%).


Напомним, что Верховная Рада проведет сегодня и внеочередное заседание, чтобы обсудить перерыв в пленарных заседаниях и освобождение от ответственности производителей вакцин против COVID-19. Оно должно начаться в 13.00.

Депутаты решили изменить план сессии из-за введения локдауна в Киеве с 29 марта по 2 апреля.

Источник: Ракурс


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