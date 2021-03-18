Освобождение производителей вакцин от ответственности рассмотрит Рада на внеочередном заседании

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

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Ракурс

Верховная Рада на внеочередном заседании, которое должно начаться завтра, 19 марта, в 13.00, рассмотрит законопроект № 5247 «О внесении изменения в статью 9−2 Закона Украины „О лекарственных средствах“ относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства».

Этот законопроект предлагает освободить производителей вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 и привлеченных медиков от ответственности за негативные последствия вакцинации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады Павел Фролов.

По словам Фролова, без принятия этого закона Украина не сможет получить бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, включая вакцину, разработанную компанией Pfizer.

Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты, — добавил Фролов.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что участники COVAX согласились освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате их применения, «с учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19».

Также народные избранники должны рассмотреть изменения в календарный план пятой сессии Верховной Рады, которые предусматривают приостановление пленарных заседаний до 13 апреля.

Напомним, во время этого перерыва в заседаниях депутаты будут работать в комитетах в онлайн-режиме, как это было во время январского локдауна.