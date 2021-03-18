В Сенат США внесен законопроект о поддержке Украины, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n151945-zakonoproekt-o-podderjke-ukrainy-vnesli-v-senat-ssha-u-zelenskogo-otreagirovali.html

Ракурс

В Сенат США (верхняя палата американского парламента) двухпартийная группа законодателей внесла законопроект об усилении взаимодействия с Украиной в сфере безопасности, зарегистрированный под номером S.814.

У президента Украины Владимира Зеленского приветствуют эту инициативу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

У Зеленского отмечают, что США являются стратегическим партнером Украины, поэтому официальный Киев всегда рад возможности укрепления украинской-американских отношений и углублению сотрудничества, в частности в секторе национальной безопасности.

Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки, — отмечают в Офисе президента.

Этот законопроект, в частности, предлагает ежегодно выделять Украине военную помощь на сумму 300 млн долл. США на период до 2026 года, а также способствовать предоставлению Украине оборонной помощи со стороны третьих стран.

Также законопроектом предусматривается выделение 4 млн долл. ежегодно до 2026 года на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).

Возможное предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО, — отмечают у Зеленского.

Кроме того, этот законопроект требует от президента США назначить Специального посланника по вопросам Украины и подчеркивает необходимость создать до 30 сентября Рабочую группу США — Европа по Украине.

Также будем приветствовать назначение специального посланника США для участия в переговорах в Нормандском формате для достижения мира на Донбассе, — подчеркивают в Офисе президента.



Также законопроект №S.814 описывает новейшую историю Украины: