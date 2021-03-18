У Сенат США внесено законопроект про підтримку України, фото: «РБК»

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У Сенат США (верхню палату американського парламенту) двопартійна група законодавців внесла законопроект щодо посилення взаємодії з Україною у сфері безпеки, зареєстрований під номером S.814.

У президента України Володимира Зеленського вже привітали цю ініціативу. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою Офісу президента.

У Зеленського наголошують, що США є стратегічним партнером України, тож офіційний Київ завжди радий можливості зміцнення українсько-американських відносин та поглиблення співпраці, зокрема в секторі національної безпеки.

Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, щодо допомоги нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки, — наголошують в Офісі президента.

Цей законопроект, зокрема, пропонує щорічно виділяти Україні військову допомогу на суму 300 млн дол. США на період до 2026 року, а також сприяти наданню Україні оборонної допомоги з боку третіх країн.

Також законопроектом передбачається виділення 4 млн дол. щороку до 2026 року на підготовку українських військових офіцерів в межах Міжнародної програми військової освіти та підготовки (IMET).

Можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе покращити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і пришвидшить перехід українського війська на стандарти НАТО, — наголошують у Зеленського.

Крім того, цей законопроект вимагає від президента США призначити Спеціального посланника в питаннях України та наголошує на необхідності запровадити до 30 вересня Робочу групу США — Європа по Україні.

Також вітатимемо призначення спеціального посланника США для участі в переговорах у Нормандському форматі для досягнення миру на Донбасі, — наголошують в Офісі президента.



Також законопроект №S.814 описує новітню історію України: