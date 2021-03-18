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Ракурс
19 марта отмечают День клиента, фото:

19 марта отмечают Международный день клиента

18 мар 2021, 20:01
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19 марта в мире отмечают Международный день клиента. Этот праздник начали отмечать сравнительно недавно — в 2010 году.

Клиенты — самая важная вещь для любого бизнеса, независимо от того небольшая это компания или предприятие с тысячами сотрудников.

В этот день деловым организациям предлагается вспомнить своих клиентов и поблагодарить их.

Также на 19 марта приходится профессиональный праздник — День таксономиста. Таксономисты — это специалисты, которые занимаются классификацией и систематизацией различных систем действительности, например, группировкой живых организмов в биологии.

Таксономия — это учение о системе, состоящей из таксонов (классификационных единиц). Сначала она ассоциировалась прежде всего с биологией, однако впоследствии нашла широкое применение и в других областях науки.


Православная церковь 19 марта чтит Аморийских мучеников — 42-х пленных византийских военачальников, за которые отказ перейти в ислам были казнены в середине IX века в Самарре (город на территории нынешнего Ирака).

Народные приметы:

  • морозная погода этого день — к теплому и засушливому лету;
  • если в этот день лед тонет в реках — год будет неурожайным;
  • если в этот день уже появились подснежники — можно приступать к посевным работам;
  • если в этот день утром ударил мороз — еще 40 дней будет аналогичная погода;
  • если в этот день дятел в лесу стучит — холода продлятся еще долго;
  • если в течение всего дня идет снег — лето будет засушливым;
  • если в лесу замечены белые зайцы — вскоре пойдет снег.

Источник: Ракурс


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