19 марта отмечают Международный день клиентаhttps://racurs.ua/n151944-19-marta-otmechaut-mejdunarodnyy-den-klienta.htmlРакурс
19 марта в мире отмечают Международный день клиента. Этот праздник начали отмечать сравнительно недавно — в 2010 году.
Клиенты — самая важная вещь для любого бизнеса, независимо от того небольшая это компания или предприятие с тысячами сотрудников.
В этот день деловым организациям предлагается вспомнить своих клиентов и поблагодарить их.
Также на 19 марта приходится профессиональный праздник — День таксономиста. Таксономисты — это специалисты, которые занимаются классификацией и систематизацией различных систем действительности, например, группировкой живых организмов в биологии.
Таксономия — это учение о системе, состоящей из таксонов (классификационных единиц). Сначала она ассоциировалась прежде всего с биологией, однако впоследствии нашла широкое применение и в других областях науки.
Православная церковь 19 марта чтит Аморийских мучеников — 42-х пленных византийских военачальников, за которые отказ перейти в ислам были казнены в середине IX века в Самарре (город на территории нынешнего Ирака).
Народные приметы:
- морозная погода этого день — к теплому и засушливому лету;
- если в этот день лед тонет в реках — год будет неурожайным;
- если в этот день уже появились подснежники — можно приступать к посевным работам;
- если в этот день утром ударил мороз — еще 40 дней будет аналогичная погода;
- если в этот день дятел в лесу стучит — холода продлятся еще долго;
- если в течение всего дня идет снег — лето будет засушливым;
- если в лесу замечены белые зайцы — вскоре пойдет снег.