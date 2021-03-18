19 марта отмечают День клиента, фото:

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Ракурс

19 марта в мире отмечают Международный день клиента. Этот праздник начали отмечать сравнительно недавно — в 2010 году.

Клиенты — самая важная вещь для любого бизнеса, независимо от того небольшая это компания или предприятие с тысячами сотрудников.

В этот день деловым организациям предлагается вспомнить своих клиентов и поблагодарить их.

Также на 19 марта приходится профессиональный праздник — День таксономиста. Таксономисты — это специалисты, которые занимаются классификацией и систематизацией различных систем действительности, например, группировкой живых организмов в биологии.

Таксономия — это учение о системе, состоящей из таксонов (классификационных единиц). Сначала она ассоциировалась прежде всего с биологией, однако впоследствии нашла широкое применение и в других областях науки.

Православная церковь 19 марта чтит Аморийских мучеников — 42-х пленных византийских военачальников, за которые отказ перейти в ислам были казнены в середине IX века в Самарре (город на территории нынешнего Ирака).

Народные приметы: