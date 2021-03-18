19 березня відзначають Міжнародний день клієнтаhttps://racurs.ua/ua/n151944-19-bereznya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-kliienta.htmlРакурс
19 березня у світі відзначають Міжнародний день клієнта. Це свято почали відзначати порівняно недавно — у 2010 році.
Клієнти — найважливіша річ для будь-якого бізнесу, незалежно від того невелика це компанія чи підприємство з тисячами співробітників.
У цей день діловим організаціям пропонується згадати своїх клієнтів та подякувати їм.
Також на 19 березня припадає професійне свято — День таксономіста. Таксономісти — це фахівці, які займаються класифікацією та систематизацією різних систем дійсності, наприклад, групуванням живих організмів у біології.
Таксономія — це вчення про систему, що складається з таксонів (класифікаційних одиниць). Спочатку вона асоціювалася передусім з біологією, проте згодом знайшла широке застосування й у інших сферах науки.
Православна церква 19 березня вшановує Аморійських мучеників — 42-х полонених візантійських воєначальників, які за відмову перейти в іслам були страчені у середині IX століття в Самаррі (місто на території нинішнього Іраку).
Народні прикмети:
- морозна погода цього дня — до теплого та посушливого літа;
- якщо цього дня лід тоне в річках — рік буде неврожайним;
- якщо цього дня вже з’явилися проліски — можна приступати до посівних робіт;
- якщо цього дня вранці вдарив мороз — ще 40 днів буде аналогічна погода;
- якщо цього дня дятел в лісі стукає - холоди триватимуть ще довго;
- якщо протягом всього дня йде сніг — літо буде засушливим;
- якщо в лісі помічені білі зайці — незабаром піде сніг.