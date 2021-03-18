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19 березня відзначають День клієнта, фото:

19 березня відзначають Міжнародний день клієнта

18 бер 2021, 20:01
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19 березня у світі відзначають Міжнародний день клієнта. Це свято почали відзначати порівняно недавно — у 2010 році.

Клієнти — найважливіша річ для будь-якого бізнесу, незалежно від того невелика це компанія чи підприємство з тисячами співробітників.

У цей день діловим організаціям пропонується згадати своїх клієнтів та подякувати їм.

Також на 19 березня припадає професійне свято — День таксономіста. Таксономісти — це фахівці, які займаються класифікацією та систематизацією різних систем дійсності, наприклад, групуванням живих організмів у біології.

Таксономія — це вчення про систему, що складається з таксонів (класифікаційних одиниць). Спочатку вона асоціювалася передусім з біологією, проте згодом знайшла широке застосування й у інших сферах науки.


Православна церква 19 березня вшановує Аморійських мучеників — 42-х полонених візантійських воєначальників, які за відмову перейти в іслам були страчені у середині IX століття в Самаррі (місто на території нинішнього Іраку).

Народні прикмети:

  • морозна погода цього дня — до теплого та посушливого літа;
  • якщо цього дня лід тоне в річках — рік буде неврожайним;
  • якщо цього дня вже з’явилися проліски — можна приступати до посівних робіт;
  • якщо цього дня вранці вдарив мороз — ще 40 днів буде аналогічна погода;
  • якщо цього дня дятел в лісі стукає - холоди триватимуть ще довго;
  • якщо протягом всього дня йде сніг — літо буде засушливим;
  • якщо в лісі помічені білі зайці — незабаром піде сніг.

Джерело: Ракурс


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