19 березня відзначають День клієнта, фото:

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Ракурс

19 березня у світі відзначають Міжнародний день клієнта. Це свято почали відзначати порівняно недавно — у 2010 році.

Клієнти — найважливіша річ для будь-якого бізнесу, незалежно від того невелика це компанія чи підприємство з тисячами співробітників.

У цей день діловим організаціям пропонується згадати своїх клієнтів та подякувати їм.

Також на 19 березня припадає професійне свято — День таксономіста. Таксономісти — це фахівці, які займаються класифікацією та систематизацією різних систем дійсності, наприклад, групуванням живих організмів у біології.

Таксономія — це вчення про систему, що складається з таксонів (класифікаційних одиниць). Спочатку вона асоціювалася передусім з біологією, проте згодом знайшла широке застосування й у інших сферах науки.

Православна церква 19 березня вшановує Аморійських мучеників — 42-х полонених візантійських воєначальників, які за відмову перейти в іслам були страчені у середині IX століття в Самаррі (місто на території нинішнього Іраку).

Народні прикмети: