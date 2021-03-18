Країна-агресор буритиме свердловини на дні Азовського моря, фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n151943-vodu-dlya-krymu-okupanty-planuut-dobuvaty-na-dni-azovskogo-morya.html

Ракурс

Воду для тимчасово окупованого Криму країна-агресор добуватиме, бурячи свердловини на дні Азовського моря.

Відповідні роботи планують розпочати у квітні. Про це повідомляють ЗМІ тимчасово окупованого Криму з посиланням на віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна.

Ми вже провели певні проектні роботи і в квітні вже вийдемо на буріння перших свердловин, — запевнив він.

Чиновник заявив, що в цьому регіоні є величезні запаси питної води.

Питання в тому, на який віддаленості від берега вони розташовані і на якій глибині, — зазначив він.

Хуснуллін заявив, що також буде випробуваний пуск води по Північно-Кримському каналу.

До окупації Криму Росією потреби півострова у прісній воді на 85% забезпечувалися Північно-Кримським каналом, який постачав воду з Дніпра. Після захоплення півострова Росією постачання дніпровської води каналом припинилося.

З того часу у Криму поступово вичерпуються джерела питної води, такі як водосховища.

Нагадаємо, в українському уряді нещодавно назвали причину дефіциту води в Криму.