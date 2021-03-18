Медведєв згадав Фройда, захищаючи Путіна від Байдена

Дмитро Медведєв, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/ua/n151942-medvediev-zgadav-froyda-zahyschauchy-putina-vid-baydena.html

Ракурс

Дмитро Медведєв, колишній президент Росії (у 2008−2012 роках), прокоментував нещодавню резонансну заяву нового президента США Джо Байдена, який в інтерв’ю ABC News назвав чинного президента РФ Володимира Путіна «вбивцею», який «заплатить» за втручання у американські вибори.

Захищаючи Путіна, Медведєв заявив, що, на його думку, Байдена, з яким він раніше неодноразово зустрічався на різних заходах, «не пожалів час». Про це повідомляють російські ЗМІ.

На відміну від Путіна, який відповів Байдену дитячою приказкою про обзивання, Медведєв вирішив послатися на відомого австрійського психолога Зигмунда Фройда, який вивчав людське несвідоме.

Можу лише згадати цитату доктора Фрейда: «Ніщо не обходиться в житті так дорого, як хвороба і дурість, — додав він.

Нагадаємо, сам Путін на цю резонансну заяву Байдена відповів дитячою приказкою «хто як обзивається, той так і називається».