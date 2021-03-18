Медведев вспомнил Фрейда, защищая Путина от Байдена

Дмитрий Медведев, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/n151942-medvedev-vspomnil-freyda-zaschischaya-putina-ot-baydena.html

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Дмитрий Медведев, бывший президент России (в 2008—2012 годах), прокомментировал недавнее резонансное заявление нового президента США Джо Байдена, который в интервью ABC News назвал действующего президента РФ Владимира Путина «убийцей», который «заплатит» за вмешательство в американские выборы.

Защищая Путина, Медведев заявил, что, по его мнению, Байдена, с которым он ранее неоднократно встречался на различных мероприятиях, «не пожалело время». Об этом сообщают российские СМИ.

В отличие от Путина, который ответил Байдену детской поговоркой об обзываниях, Медведев решил сослаться на известного австрийского психолога Зигмунда Фрейда, изучавшего человеческое бессознательное.

Могу только вспомнить цитату доктора Фрейда:" Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость, — добавил он.

Напомним, сам Путин на это резонансное заявление Байдена ответил детской поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется».