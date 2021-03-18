Пашинского оправдал суд по делу о стрельбе в человека. Фото: Грати

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Ракурс

Сергея Пашинского оправдал суд по делу о ранении Вячеслава Химикуса в 2016 году.

Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало виновность Пашинского. По решению суда, ему вернут пистолет, из которого тот ранил Химикуса, передает издание «Ґрати».

Экс-нардеп после решения суда заявил, что полностью оправдан.

По его словам, процессуальный прокурор по делу Рябошапка специально квалифицировал инцидент по статье 121, «зная, что там нет состава преступления».

Рябошапка это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан, — утверждает Пашинский.

Как известно, 31 декабря 2016 года на трассе в одном из сел Киевской области произошел конфликт между в то время нардепом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Последний в результате инцидента получил пулевое ранение ноги.

В ходе расследования нардеп утверждал, что это была самозащита, поскольку Химикус якобы ударил его по голове бутылкой. По версии раненого, оружие депутат применил неоправданно.

В октябре 2019 года Пашинскому сообщили о подозрении в причинении телесных повреждений. Позже тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Пашинский может стать фигурантом еще трех уголовных производств.

В декабре того же года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест. В апреле 2020 года в Государственном бюро расследований сообщили, что завершили досудебное расследование по делу Пашинского.

Напомним, 9 марта адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова заявила, что ее подзащитный отказался от исковых требований в деле против Сергея Пашинского. Химикус сообщил, что ему выплатили компенсацию и он прощает Пашинского.