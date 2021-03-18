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В Украине 19 марта местами возможен небольшой мокрый снег и дождь, фото:

Небольшой мокрый снег — погода в Украине на 19 марта (КАРТА)

18 мар 2021, 17:43
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Погода в Украине 19 марта будет с местами небольшим мокрым снегом и дождем.

Температура ночью в западных областях составит -1…- 6 °, в Карпатах — до -12 °, на остальной территории — -2° …+4°. Днем ожидается температура воздуха 0…+8°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 19 марта будет с мокрым снегом ночью, а также снегом и мокрым снегом днем. Ночью столбики термометров опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет со снегом ночью, а также снегом и мокрым снегом днем. Ночью температура воздуха составит −4…−6°, днем — +3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с мокрым снегом ночью и с дождем днем. Термометры ночью покажут +1…+3°, днем — +3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет с мокрым снегом ночью, а также снегом и мокрым снегом днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +1…+3 °, днем — 5…+7°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет с мокрым снегом ночью, а также снегом и мокрым снегом днем. Ожидается температура воздуха −1…+1° ночью и +3…+5° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет с мокрым снегом ночью, а также снегом и мокрым снегом днем. Ночью температура составит −1…−3°, днем ​​воздух прогреется до +3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Украине на 19 марта. Карта: Укргидрометцентр


Геомагнитная обстановка в Киеве 19 марта будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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