В Україні 19 березня місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ, фото:

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Погода в Україні 19 березня буде з місцями невеликим мокрим снігом та дощем.

Температура вночі у західних областях становитиме −1…−6°, в Карпатах — до -12°, на решті території — -2°…+4°. Вдень очікується температура повітря 0…+8°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 19 березня буде з мокрим снігом вночі, а також снігом та мокрим снігом вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде зі снігом вночі, а також снігом та мокрим снігом вдень. Вночі температура повітря становитиме −4…−6°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з мокрим снігом вночі та з дощем вдень. Термометри вночі покажуть +1…+3°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі буде з мокрим снігом вночі, а також снігом та мокрим снігом вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +1…+3°, вдень — +5…+7°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде з мокрим снігом вночі, а також снігом та мокрим снігом вдень. Очікується температура повітря −1…+1° вночі та +3…+5° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде з мокрим снігом вночі, а також снігом та мокрим снігом вдень. Вночі температура становитиме −1…−3°, вдень повітря прогріється до +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 19 березня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.