Вакцина AstrаZeneca не вызывает возникновения тромбов. Фото: rfi.fr

https://racurs.ua/n151939-vakcina-astrazeneca-ne-vyzyvaet-obrazovaniya-trombov-britanskie-uchenye.html

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Вакцина AstrаZeneca не вызывает образования тромбов у привитых людей.

Имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов у вакцинированных от COVID-19 людей стала прививка производства компании AstraZeneca. Об этом сообщило Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) в Великобритании.

После тщательного научного анализа всей доступной информации регулятор заявляет, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов в венах была вакцина против коронавируса от AstraZeneca. Такой вывод сделан после детального изучения сообщений о случаях образования тромбов, а также информации о госпитализации и выписки из архивов врачебных практик, — говорится в заявлении регулятора.

Как известно, ряд стран Европейского Союза, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и другие, временно приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за поступления информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привитых. Европейское агентство по лекарственным средствам проводит расследование по этому поводу.

Напомним, ученые из Норвегии выяснили, что вакцина против коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию и может спровоцировать образование тромбов.

В тоже время в Нидерландах ученые после проведенного исследования не нашли связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и случаями тромбозов у пациентов, которые привились.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca, прививку которой ограничили в ряде стран Европы.