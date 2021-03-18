Нардепы злоупотребляют «айкосамы» в Раде, считает Стефанчук. Фото: od.vgorode.ua/

https://racurs.ua/n151938-nardepy-zloupotreblyaut-aykosamy-v-rade-schitaet-stefanchuk-foto.html

Ракурс

В Верховной Раде вице-спикер первый Руслан Стефанчук призвал народных депутатов использовать IQOS («айкосы») для курения только в отведенных для этого местах.

Об этом он заявил во время заседания парламента 18 марта, информирует издание «Буквы».

Заявлению предшествовало выступление нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева. Народный депутат утверждал, что у входа в сессионный зал Рады полицейский потерял сознание из-за вони от «айкосов».

Я хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что у правового входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони от «айкосов». Там в кулуарах невозможно находиться. И полицейский обратился ко мне как к народному депутату с просьбой озвучить эту ситуацию. Потому что он не может дальше выполнять свои профессиональные обязанности, — сказал Лукашев.

Первый вице-спикер отреагировал на это заявление и призвал нардепов курить только в отведенных местах.