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Нардепы злоупотребляют «айкосамы» в Раде, считает Стефанчук. Фото: od.vgorode.ua/

Нардепы злоупотребляют «айкосамы» в Раде, считает Стефанчук (ФОТО)

18 мар 2021, 17:11
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В Верховной Раде вице-спикер первый Руслан Стефанчук призвал народных депутатов использовать IQOS («айкосы») для курения только в отведенных для этого местах.

Об этом он заявил во время заседания парламента 18 марта, информирует издание «Буквы».

Заявлению предшествовало выступление нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева. Народный депутат утверждал, что у входа в сессионный зал Рады полицейский потерял сознание из-за вони от «айкосов».

Я хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что у правового входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони от «айкосов». Там в кулуарах невозможно находиться. И полицейский обратился ко мне как к народному депутату с просьбой озвучить эту ситуацию. Потому что он не может дальше выполнять свои профессиональные обязанности, — сказал Лукашев.

Первый вице-спикер отреагировал на это заявление и призвал нардепов курить только в отведенных местах.

Вы совершенно правильно сказали. Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS friendly (не одобряет курения «айкосов» в помещении, — ред.), поэтому я очень прошу использовать их только в отведенных местах. Я буду очень благодарен, потому что уважение прав человека начинается с того, что мы создаем необходимые возможности, — подчеркнул Стефанчук.


Источник: Ракурс


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