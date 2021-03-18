Нардепы злоупотребляют «айкосамы» в Раде, считает Стефанчук (ФОТО)https://racurs.ua/n151938-nardepy-zloupotreblyaut-aykosamy-v-rade-schitaet-stefanchuk-foto.htmlРакурс
В Верховной Раде вице-спикер первый Руслан Стефанчук призвал народных депутатов использовать IQOS («айкосы») для курения только в отведенных для этого местах.
Об этом он заявил во время заседания парламента 18 марта, информирует издание «Буквы».
Заявлению предшествовало выступление нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева. Народный депутат утверждал, что у входа в сессионный зал Рады полицейский потерял сознание из-за вони от «айкосов».
Я хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что у правового входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони от «айкосов». Там в кулуарах невозможно находиться. И полицейский обратился ко мне как к народному депутату с просьбой озвучить эту ситуацию. Потому что он не может дальше выполнять свои профессиональные обязанности, — сказал Лукашев.
Первый вице-спикер отреагировал на это заявление и призвал нардепов курить только в отведенных местах.
Вы совершенно правильно сказали. Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS friendly (не одобряет курения «айкосов» в помещении, — ред.), поэтому я очень прошу использовать их только в отведенных местах. Я буду очень благодарен, потому что уважение прав человека начинается с того, что мы создаем необходимые возможности, — подчеркнул Стефанчук.