Владимир Путин. Фото: gazeta.ru

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Президент России Владимир Путин может владеть элитной резиденцией «Ачипсе» возле курорта «Красная поляна» в Краснодарском крае.

В 2014 году об этом объекте рассказал журналист Андрей Мальгин, который до этого показал фото предполагаемой резиденции Дмитрия Медведева под названием «Псехако». По его данным, рядом с ней расположено шале «Ачипсе», которое и приписывают Путину. Эта резиденция наполнена дорогими вещами. Об этом сообщает издание «Собеседник».

Отмечается, что площадь шале «Ачипсе» составляет 3 тыс. 800 кв. м. Внутри расположены несколько спален и общие зоны, включая каминную комнату. Пролет над объектом для дронов запрещен, а беспрепятственно заходить на территории поместья имеют право лишь сотрудники Федеральной службы охраны.

К дворцу ведет отдельная подвесная канатная дорога протяженностью 2 тыс. 775 м. На территории расположена вертолетная площадка, двухэтажная баня, бассейн площадью 385 кв. м и шесть пассажирских лифтов.

Для отделки «Ачипсе» использовалось напольное покрытие из состаренного дуба, инкрустированного мрамором, по 400 тыс. руб. за кв. м. В имении есть рояль фирмы Blüthner за 6 млн руб. Модель рояле называется Nicolaus II и впервые ее изготовили для российского императора Николая II. Также в имении есть подсвечники французского производителя Christofle по 275 тыс. руб. каждый.

Кроме того, журналисты рассказывают об одеяле итальянской фирмы Frette за 140 тыс. руб., винном столике за 150 тыс. руб. и сервировочных тележках по 118 тыс. руб. Здесь же есть кожаные корзины для мусора по 76 тыс. руб. каждая. Рассказывается и о коллекции копий средневековых гобеленов, сделанных вручную в Италии, позолоченных вазах по 187 тыс. руб. и стеклянных кувшинах по 168 тыс. руб.

В феврале 2021 года издание «Проект» писало, что у Путина может быть более 20 официальных и предполагаемых резиденций по всей России.

Напомним, дворец Путина стал причиной сноса на побережье Черного моря детского лагеря «Золотая лоза» в Прасковеевке под Геленджиком.