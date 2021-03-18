Володимир Путін. Фото: gazeta.ru

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Президент Росії Володимир Путін може володіти елітною резиденцією «Ачіпсе» біля курорту «Червона поляна» в Краснодарському краї.

У 2014 році про цей об'єкт розповів журналіст Андрій Мальгін, який до цього показав фото передбачуваної резиденції Дмитра Медведєва під назвою «Псехако». За його даними, поруч з нею розташоване шале «Ачіпсе», яке і приписують Путіну. Ця резиденція наповнена дорогими речами. Про це повідомляє видання «Собеседник».

Зазначається, що площа шале «Ачіпсе» становить 3 тис. 800 кв. м. Всередині розташовані кілька спалень та загальні зони, включаючи камінну кімнату. Проліт над об'єктом для дронів заборонено, а безперешкодно заходити на території маєтку мають право лише співробітники Федеральної служби охорони.

До палацу веде окрема підвісна канатна дорога протяжністю 2 тис. 775 м. На території розташований вертолітний майданчик, двоповерхова лазня, басейн площею 385 кв. м та шість пасажирських ліфтів.

Для обробки «Ачіпсе» використовувалося підлогове покриття з зістареного дуба, інкрустованого мармуром, по 400 тис. руб. за кв. м. У маєтку є рояль фірми Blüthner за 6 млн руб. Модель роялі називається Nicolaus II і вперше її виготовили для російського імператора Миколи II. Також у маєтку є свічники французького виробника Christofle по 275 тис. руб. кожен.

Крім того, журналісти розповідають про ковдруіталійської фірми Frette за 140 тис. руб., винний столик за 150 тис. руб. та сервірувальні візки по 118 тис. руб. Тут же ж є шкіряні кошики для сміття по 76 тис. руб. кожен. Розповідається й про колекцію копій середньовічних гобеленів, зроблених вручну в Італії, позолочені вази по 187 тис. руб. і скляні глечики по 168 тис. руб.

У лютому 2021 року видання «Проект» писало, що у Путіна може бути більше 20 офіційних і передбачуваних резиденцій по всій Росії.

Нагадаємо, палац Путіна став причиною знесення на узбережжі Чорного моря дитячого табору «Золота лоза» в Прасковєєвці під Геленджиком.