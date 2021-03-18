Вчені знайшли мешканців антарктичного дна, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n151936-vcheni-znayshly-meshkanciv-antarktychnogo-dna-foto.html

Ракурс

Частина морського дна, яка була прихована льодом, змогла оголитися через відділення великого айсберга A74, площа якого досягла 1 тис. 290 кв. км. Минулого разу великий айсберг відколовся в цьому місці в 1971 році

Вчені з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера досліджували його і знайшли безліч мешканців. Так фахівці змогли сфотографувати п’ять різновидів риб, а також двох восьминогів, передає BBC News.

Це підтверджують припущення, що під айсбергом кипить життя. Вчені припускають, що їжею для даних істот служить дрібний матеріал, який накопичувався під льодовиком протягом останніх десятиліть.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на дні шельфового льодовика Фільхнера-Ронне в Західній Антарктиді. Незвичайних істот виявили учасники Британської антарктичної експедиції після того, як наскрізь пробурили 900-метрову товщу льоду.