Ученые нашли жителей антарктического дна, фото — BBC

https://racurs.ua/n151936-uchenye-nashli-jiteley-antarkticheskogo-dna-foto-video.html

Ракурс

Ученые смогли сфотографировать жителей глубинных вод под огромным ледником. Как оказалось, там кипит жизнь.

Часть морского дна, которая была скрыта льдом, смогла обнажиться из-за отделения большого айсберга A74, площадь которого достигла 1 тыс. 290 кв. км. В прошлый раз большой айсберг откололся в этом месте в 1971 году.

Ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера исследовали его и нашли множество жителей. Так специалисты смогли сфотографировать пять разновидностей рыб, а также двух осьминогов, передает BBC News.

Это подтверждает предположение, что под айсбергом кипит жизнь. Ученые предполагают, что пищей для данных существ служит мелкий материал, который накапливался под ледником в течение последних десятилетий.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на дне шельфового ледника Фильхнера-Ронне в Западной Антарктиде необычных существ обнаружили участники Британской антарктической экспедиции. Они насквозь пробурили 900-метровую толщу льда.